Калуженинов Василий Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калуженинов Филат (Филон)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Калуженинов Авраам Васильевич
Мать ребёнка: Калуженинова Федосья Никитична
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Калуженинов Парфений Васильевич
Мать ребёнка: Калуженинова Федосья Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно