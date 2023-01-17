Калуженинов Василий Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Василий Филатович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калуженинов Филат (Филон)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1703

Сын: Калуженинов Авраам Васильевич

Мать ребёнка: Калуженинова Федосья Никитична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Калуженинов Парфений Васильевич

Мать ребёнка: Калуженинова Федосья Никитична

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженинова Федосья Никитична

Смерть
Неизвестно
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