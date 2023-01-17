Калуженинов Савелий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Савелий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калуженинов Тимофей Филатович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Поветкина Васса Савельевна

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Калужинов Марк Савельевич

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Калуженов Сидор Савельевич

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Князева Татьяна Савельевна

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Калужинов Яков Савельевич

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Гоготова Прасковья Савельевна

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Красникова Матрена Савельевна

Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженинова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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