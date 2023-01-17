Калуженинов Савелий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Калуженинов Тимофей Филатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Поветкина Васса Савельевна
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Калужинов Марк Савельевич
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Калуженов Сидор Савельевич
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Князева Татьяна Савельевна
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Калужинов Яков Савельевич
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Гоготова Прасковья Савельевна
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Красникова Матрена Савельевна
Мать ребёнка: Калуженинова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно