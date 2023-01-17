Калуженинова (Жерхина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинова (Жерхина) Пелагея Ивановна

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Место рождения

Асмолово, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1768

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Асмолово, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Поветкина Васса Савельевна

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Калужинов Марк Савельевич

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Калуженов Сидор Савельевич

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Князева Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Калужинов Яков Савельевич

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Гоготова Прасковья Савельевна

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Красникова Матрена Савельевна

Отец ребёнка: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженинов Савелий Тимофеевич

Смерть
1768
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