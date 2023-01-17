село Асмолово, село Асмолово, Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Асмолово

Рыльский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Рыльский уезд
1992Асмолово (Осмолово), с. вл.при р. Сейме.12918125130Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Рыльский уезд, Костровская волость
846. Асмолово, село бывшее владельческое и государственное, при реке Сейме, дворов 35, жителей 305, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Рыльский район
51104Асмоловосело51°39'34°48'M-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Рыльский муниципальный район, Сельское поселение Березниковский сельсовет
38634412151с Асмоловосело
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