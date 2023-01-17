Калуженинов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженинов Василий Тимофеевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1722

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Калуженинов Тимофей Филатович

Мать: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Калуженов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Калужинов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калуженинова Анастасия Дмитриевна

Смерть
1767
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