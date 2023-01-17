Калуженинов Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Калуженинов Тимофей Филатович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Калуженов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1760
Сын: Калужинов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Калуженинова Анастасия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1767