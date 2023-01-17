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Калужинов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Калуженинов Василий Тимофеевич

Мать: Калуженинова Анастасия Дмитриевна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Калужинов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Ульяна Евдокимовна

Смерть
1800
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