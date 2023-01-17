Калужинов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марфа Дмитриевна
Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Калужинов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Калужинова Ульяна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800