Красин Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасин Иван Гаврилович

Красин Иван Гаврилович

avatar

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

21.01.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Красин Гавриил

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Красин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Тихон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
21.01.1869 ст.
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close