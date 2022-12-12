Красин Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти21.01.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Красин Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красин Яков Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.01.1869 ст.