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Красин Василий Иванович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красин Иван Гаврилович

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Красин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Красин Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красина Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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