Красин Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красин Иван Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Красин Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красина Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно