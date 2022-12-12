Красин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Красин Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1868 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.
Дочь: Красина Ираида Николаевна
Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.04.1876 ст.
Дочь: Красина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1878 ст.
Дочь: Красина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.
Сын: Красин Африкан Николаевич
Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно