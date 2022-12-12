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Красин Николай Васильевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Красин Василий Иванович

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
06.10.1868 ст.

Жена: Красина Евдокия Тимофеевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.

Дочь: Красина Ираида Николаевна

Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1876 ст.

Дочь: Красина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1878 ст.

Дочь: Красина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.

Сын: Красин Африкан Николаевич

Мать ребёнка: Красина Евдокия Тимофеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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