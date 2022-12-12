Красина (Талина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.10.1868 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.
Дочь: Красина Ираида Николаевна
Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
07.04.1876 ст.
Дочь: Красина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1878 ст.
Дочь: Красина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.
Сын: Красин Африкан Николаевич
Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно