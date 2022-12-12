Красина (Талина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина (Талина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Евлашево, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Евлашево, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
06.10.1868 ст.

Муж: Красин Николай Васильевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.09.1869 ст.

Дочь: Красина Ираида Николаевна

Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.04.1876 ст.

Дочь: Красина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1878 ст.

Дочь: Красина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1879 ст.

Сын: Красин Африкан Николаевич

Отец ребёнка: Красин Николай Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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