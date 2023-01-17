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Красин Николай Иванович

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Красин Иван Гаврилович

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
15.04.1868 ст.

Жена: Красина Алевтина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1869 ст.

Сын: Красин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Сын: Красин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Дочь: Красина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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