Красин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Красин Иван Гаврилович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.04.1868 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1869 ст.
Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Дочь: Красина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Красина Алевтина Алексеевна
Смерть
Неизвестно