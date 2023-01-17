Красина (Бачалдина) Алевтина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
15.04.1868 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1869 ст.
Отец ребёнка: Красин Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Красин Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.
Дочь: Красина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Красин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно