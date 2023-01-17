Красина (Бачалдина) Алевтина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина (Бачалдина) Алевтина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Бачалдин Алексей Яковлевич

Мать: Бачалдина Дарья Петровна

Бракосочетание
15.04.1868 ст.

Муж: Красин Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.08.1869 ст.

Сын: Красин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Красин Николай Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.01.1876 ст.

Сын: Красин Павел Николаевич

Отец ребёнка: Красин Николай Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1878 ст.

Дочь: Красина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Красин Николай Иванович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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