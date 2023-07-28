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Никон Галактионович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Галактион Никитич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.11.1823

Жена: Фекла (Семеновна)

Рождение ребёнка
03.03.1825

Дочь: Евфимия Никоновна

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1827

Сын: Моисей Никонович

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1830

Сын: Захар Никонович

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1832

Сын: Аничин Григорий (Аникиевич)

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1835

Сын: Никифор Никонович

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1837

Дочь: Васса Никоновна

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сергей Никонович

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения Никоновна

Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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