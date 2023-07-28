Никон Галактионович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Галактион Никитич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1823
Жена: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
03.03.1825
Дочь: Евфимия Никоновна
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
26.08.1827
Сын: Моисей Никонович
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
04.09.1830
Сын: Захар Никонович
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
27.09.1832
Сын: Аничин Григорий (Аникиевич)
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
13.03.1835
Сын: Никифор Никонович
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Васса Никоновна
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сергей Никонович
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Никоновна
Мать ребёнка: Фекла (Семеновна)
Смерть
Неизвестно