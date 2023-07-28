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Аничин Григорий (Аникиевич)

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1832

Отец: Никон Галактионович

Мать: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аничина Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Аничин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Аничина Матрена Ивановна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Аничин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Аничина Матрена Ивановна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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