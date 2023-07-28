Аничин Григорий (Аникиевич)
Место рождения
Дата рождения27.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1832
Отец: Никон Галактионович
Мать: Фекла (Семеновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аничина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Аничина Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Аничин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Аничина Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно