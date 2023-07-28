Фекла (Семеновна)
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1823
Муж: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
03.03.1825
Дочь: Евфимия Никоновна
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
26.08.1827
Сын: Моисей Никонович
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
04.09.1830
Сын: Захар Никонович
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
27.09.1832
Сын: Аничин Григорий (Аникиевич)
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
13.03.1835
Сын: Никифор Никонович
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Васса Никоновна
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Сергей Никонович
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения Никоновна
Отец ребёнка: Никон Галактионович
Смерть
Неизвестно