Захар Никонович
Место рождения
Дата рождения04.09.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1830
Отец: Никон Галактионович
Мать: Фекла (Семеновна)
Рождение ребёнка
1853
Сын: Нестер Захарович
Мать ребёнка: Федора Калининиковна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фома Захарович
Мать ребёнка: Федора Калининиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Калининиковна
Смерть
Неизвестно