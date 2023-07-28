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Захар Никонович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

04.09.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1830

Отец: Никон Галактионович

Мать: Фекла (Семеновна)

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Нестер Захарович

Мать ребёнка: Федора Калининиковна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фома Захарович

Мать ребёнка: Федора Калининиковна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Калининиковна

Смерть
Неизвестно