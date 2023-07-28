Федора Калининиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Калининиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Никонович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Нестер Захарович

Отец ребёнка: Захар Никонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фома Захарович

Отец ребёнка: Захар Никонович

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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