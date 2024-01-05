Шевченко (Ржевская) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко (Ржевская) Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ржевский Василий

Мать: Ржевская Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1957

Сын: Шевченко Фёдор

Отец ребёнка: Шевченко Пётр

х.Калинин Зимовниковский район Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.09.1960

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Шевченко Пётр

Рождение ребёнка
1970

Сын: Шевченко Николай

Отец ребёнка: Шевченко Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Пётр

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