Шевченко (Ржевская) Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ржевский Василий
Мать: Ржевская Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1957
Сын: Шевченко Фёдор
Отец ребёнка: Шевченко Пётр
х.Калинин Зимовниковский район Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.09.1960
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Шевченко Пётр
Рождение ребёнка
1970
Сын: Шевченко Николай
Отец ребёнка: Шевченко Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевченко Пётр