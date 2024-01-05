Шевченко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1970

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: Шевченко Пётр

Мать: Шевченко Таисия

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