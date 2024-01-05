Шевченко Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Пётр

Место рождения

х.Калинин Ростовская область

Дата рождения

22.02.1937

Дата смерти

07.01.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937

Отец: не указан

Мать: Елена Алексеевна

х.Калинин Ростовская область
Рождение ребёнка
13.05.1957

Сын: Шевченко Фёдор

Мать ребёнка: Шевченко Таисия

х.Калинин Зимовниковский район Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.09.1960

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Шевченко Таисия

Рождение ребёнка
1970

Сын: Шевченко Николай

Мать ребёнка: Шевченко Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Таисия

Смерть
07.01.1985
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