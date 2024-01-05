Шевченко Пётр
Место рождениях.Калинин Ростовская область
Дата рождения22.02.1937
Дата смерти07.01.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1937
Мать: Елена Алексеевна
х.Калинин Ростовская область
Рождение ребёнка
13.05.1957
Сын: Шевченко Фёдор
Мать ребёнка: Шевченко Таисия
х.Калинин Зимовниковский район Ростовская обл.
Рождение ребёнка
14.09.1960
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Шевченко Таисия
Рождение ребёнка
1970
Сын: Шевченко Николай
Мать ребёнка: Шевченко Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевченко Таисия
Смерть
07.01.1985