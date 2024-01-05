Ржевская (Плешканёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская (Плешканёва) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Плешканёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1931

Сын: Ржевский Александр

Отец ребёнка: Ржевский Василий

Рождение ребёнка
25.03.1934

Сын: Ржевский Алексей

Отец ребёнка: Ржевский Василий

СССР
Рождение ребёнка
1936

Сын: Ржевский Иван

Отец ребёнка: Ржевский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко Таисия

Отец ребёнка: Ржевский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысенко Полина

Отец ребёнка: Ржевский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Василий

Смерть
Неизвестно
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