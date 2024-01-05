Ржевская (Плешканёва) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Плешканёв Иван
Рождение ребёнка
10.02.1931
Сын: Ржевский Александр
Отец ребёнка: Ржевский Василий
Рождение ребёнка
25.03.1934
Сын: Ржевский Алексей
Отец ребёнка: Ржевский Василий
СССР
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ржевский Иван
Отец ребёнка: Ржевский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко Таисия
Отец ребёнка: Ржевский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысенко Полина
Отец ребёнка: Ржевский Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржевский Василий
Смерть
Неизвестно