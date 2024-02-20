Кириленко Пистимея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кириленко Михаил Порфирьевич
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
23.06.1888
Сын: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Кириленко Яков Порфирьевич
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щека Наталья Порфирьевна
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириленко Поликарп Порфирьевич
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириленко Максим Порфирьевич
Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович
Смерть
Неизвестно