Кириленко Пистимея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Пистимея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Сын: Кириленко Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Кириленко Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щека Наталья Порфирьевна

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Поликарп Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленко Максим Порфирьевич

Отец ребёнка: Кириленко Порфирий Дионисимович

Смерть
Неизвестно
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