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Кириленко Михаил Порфирьевич

Место рождения

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия

Дата рождения

1879

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Пистимея Павловна

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Кириленко Прасковья Терентьевна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Кириленко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кириленко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Джерелиевская
Рождение ребёнка
26.05.1911

Дочь: Бойченко Елена Михайловна

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
09.08.1913

Сын: Кириленко Пантелей Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Калафат Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр. Роговской / Брюховецкий / р-н ст. Джириливская
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Кириленко Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна

Азово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской
Смерть
1935
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
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