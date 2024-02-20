Кириленко Михаил Порфирьевич
Место рожденияст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Дата рождения1879
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1879
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Бракосочетание
Около 1900
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Кириленко Федор Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кириленко Павел Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Россия Краснодарский кр.,Приморско-Ахтарский р-н ст.Джерелиевская
Рождение ребёнка
26.05.1911
Дочь: Бойченко Елена Михайловна
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
09.08.1913
Сын: Кириленко Пантелей Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Калафат Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Россия Краснодарский кр. Роговской / Брюховецкий / р-н ст. Джириливская
Свидетельство о рождении № Р 9635126 выдано 21.05.1931г бюро ЗАГС Роговского р-на Краснодарского кр.,СССР
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Кириленко Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Кириленко Прасковья Терентьевна
Азово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской
Смерть
1935
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный