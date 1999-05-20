Кириленко Пантелей Михайлович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Дата рождения09.08.1913
Дата смерти20.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Около 1932
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934
Сын: Кириленко Петр Пантелеевич
Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична
х. Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934
Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич
Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кириленко Галина
Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Пантелеевна
Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
23.11.1939
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Военная служба
17.10.1941
Призван Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского кр.СССР
Белорусский фронт 379обс,27ск,13А ,водитель автомашины связи,ефрейтор
Военная награда
24.10.1943
Белорусский фронт 379обс,27ск,13А приказ № 13/н,Дата подвига 10.09.1943г.,11.01943г.,17.09.1943г.
Медаль «За боевые заслуги» ЦАМО , Ф - 33-686044-688,Зап.№ 18170247
Военная награда
23.05.1945
Белорусский фронт 379обс,27сл,13А,Приказ № 25/н,дата подвига 20-21.04.1945г.
Медаль «За отвагу»,ЦАМО , Ф - 33-690306-1161,зап.№ 44385772
Рождение ребёнка
24.08.1946
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
10.03.1949
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
18.04.1954
Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич
Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Военная награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден «Отечественной Войны» 2 ст.
ЦАМО Ф - 25-6-87
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Похороны
26.04.1999
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
20.05.1999
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Естественная смерть/старость