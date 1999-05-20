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Кириленко Пантелей Михайлович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская

Дата рождения

09.08.1913

Дата смерти

20.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1913

Отец: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Около 1932

Жена: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934

Сын: Кириленко Петр Пантелеевич

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

х. Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934

Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кириленко Галина

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Пантелеевна

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
23.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Военная служба
17.10.1941
Призван Приморско-Ахтарским РВК Краснодарского кр.СССР
Белорусский фронт 379обс,27ск,13А ,водитель автомашины связи,ефрейтор
Военная награда
24.10.1943
Белорусский фронт 379обс,27ск,13А приказ № 13/н,Дата подвига 10.09.1943г.,11.01943г.,17.09.1943г.
Медаль «За боевые заслуги» ЦАМО , Ф - 33-686044-688,Зап.№ 18170247
Военная награда
23.05.1945
Белорусский фронт 379обс,27сл,13А,Приказ № 25/н,дата подвига 20-21.04.1945г.
Медаль «За отвагу»,ЦАМО , Ф - 33-690306-1161,зап.№ 44385772
Рождение ребёнка
24.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
10.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
18.04.1954

Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич

Мать ребёнка: Кириленко Анастасия Фоминична

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Военная награда
06.04.1985
Юбилейное награждение орден «Отечественной Войны» 2 ст.
ЦАМО Ф - 25-6-87
Работа или профессия
Неизвестно
комбайнер
Похороны
26.04.1999
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
20.05.1999
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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