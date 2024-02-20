Кириленко Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Кириленко Пантелей Михайлович

Мать: Кириленко Анастасия Фоминична

Смерть
1945
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