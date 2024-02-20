Кириленко (Забора) Анастасия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко (Забора) Анастасия Фоминична

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

1912

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

1934 г.р.
1934 г.р.
1937 г.р.
1937 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Забора Фома

Мать: Забора Мать

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Бракосочетание
Около 1932

Муж: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934

Сын: Кириленко Петр Пантелеевич

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

х. Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934

Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кириленко Галина

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Галина Пантелеевна

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
23.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
24.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
10.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
18.04.1954

Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич

Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
1956
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Приморско -Ахтарский р-н х.Добровольный
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