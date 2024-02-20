Кириленко (Забора) Анастасия Фоминична
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рождения1912
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1912
Отец: Забора Фома
Мать: Забора Мать
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Бракосочетание
Около 1932
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934
Сын: Кириленко Петр Пантелеевич
Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович
х. Добровольный
Рождение ребёнка
30.10.1934
Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич
Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кириленко Галина
Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Галина Пантелеевна
Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
23.11.1939
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
24.08.1946
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
10.03.1949
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
18.04.1954
Сын: Кириленко Виктор Пантелеевич
Отец ребёнка: Кириленко Пантелей Михайлович
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
1956
СССР Краснодарский кр.Приморско-Ахтарский р-н х.Добровольный
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Приморско -Ахтарский р-н х.Добровольный