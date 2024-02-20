Забора Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забора Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кириленко Анастасия Фоминична

Мать ребёнка: Забора Мать

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Забора Мать

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Забора Мать

Смерть
Неизвестно
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