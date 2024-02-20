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Кириленко Федор Михайлович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

Около 1901

Дата смерти

28.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1901

Отец: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать: Кириленко Прасковья Терентьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Военная служба
С 1918 по 1920
Россия Краснодарский кр.
Добровольная служба в белой армии.
Военная служба
С 1921 по 1922
Россия Краснодарский кр.
Участие в Банде Жорника
Работа или профессия
Между 1922 и 24.01.1932
СССР Краснодарский кр.Брюховецкий р-н/Роговского ранее/ ст.Новоджерелиевской
Плотник колхоза «Красный колос»
Бракосочетание
До 1923

Жена: Кириленко Дарья Ивановна

СССР Краснодарский кр.Брюховецкий р-н ст.Джерлиевская
Рождение ребёнка
16.05.1924

Сын: Кириленко Николай Федорович

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Кириленко Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Работа или профессия
Между ?.01.1936 и 14.10.1937
СССР Краснодарский кр.Брюховецкий р-н / Роговской ранее/ ст.Новоджерелиевская
Плотник колхоза «Красный колос»
Рождение ребёнка
01.03.1937

Дочь: Орлова Валентина Федоровна

Мать ребёнка: Кириленко Дарья Ивановна

Россия
Реабилитация осужденного
24.09.1964
СССР Краснодарский кр.г.Краснодар
Реабилитирован Призидиумом Краснодарского крайсуда.
Образование
Неизвестно
Малограмотный
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Похороны
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Место захоронения не известно
Смерть
28.11.1937
СССР Краснодарский кр.
Причина смерти: Приговор Тройки НКВД - расстрел | Приговор приведен в исполнение
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