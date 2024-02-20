Кириленко Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Пелагея Федоровна

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

Около 1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1901 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926

Отец: Кириленко Федор Михайлович

Мать: Кириленко Дарья Ивановна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
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