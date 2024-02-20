Кириленко Пелагея Федоровна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рожденияОколо 1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1926
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская