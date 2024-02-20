Кириленко Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1923

Муж: Кириленко Федор Михайлович

СССР Краснодарский кр.Брюховецкий р-н ст.Джерлиевская
Рождение ребёнка
16.05.1924

Сын: Кириленко Николай Федорович

Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Кириленко Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
01.03.1937

Дочь: Орлова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кириленко Федор Михайлович

Россия
Смерть
Неизвестно
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