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Кириленко Григорий Михайлович

Место рождения

Азово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

05.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Кириленко Михаил Порфирьевич

Мать: Кириленко Прасковья Терентьевна

Азово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской
Место жительства
Неизвестно
Азово-Черноморский край/РСФСР, USSR
Смерть
05.06.1938
СССР Магаданская обл
Причина смерти: Приговор тройки при УНКВД по Дальстрою от 01.05.1938г. / Контрреволюционная агитация / | Приговор - расстрел приведен в исполнение
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