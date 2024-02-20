Кириленко Григорий Михайлович
Место рожденияАзово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской
Дата рожденияОколо 1918
Дата смерти05.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Азово-Черноморский кр., ст. Джерелиевской
Место жительства
Неизвестно
Азово-Черноморский край/РСФСР, USSR
Смерть
05.06.1938
СССР Магаданская обл
Причина смерти: Приговор тройки при УНКВД по Дальстрою от 01.05.1938г. / Контрреволюционная агитация / | Приговор - расстрел приведен в исполнение