Кириленко Поликарп Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: (Кириленко) Анна Поликарповна
Мать ребёнка: Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна