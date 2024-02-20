Кириленко Поликарп Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко Поликарп Порфирьевич

Кириленко Поликарп Порфирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Пистимея Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: (Кириленко) Анна Поликарповна

Мать ребёнка: Кириленко (Кириленко) Ефросинья Иосифовна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.