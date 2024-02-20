Щека (Кириленко) Наталья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щека (Кириленко) Наталья Порфирьевна

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Пистимея Павловна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Никитенко Миланья Оникиевна

Отец ребёнка: Щека Оникий Денисович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Оникиевна

Отец ребёнка: Щека Оникий Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щека Оникий Денисович

Смерть
Неизвестно
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