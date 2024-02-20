Щека (Кириленко) Наталья Порфирьевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Никитенко Миланья Оникиевна
Отец ребёнка: Щека Оникий Денисович
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Оникиевна
Отец ребёнка: Щека Оникий Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно