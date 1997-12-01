Никитенко (Щека) Миланья Оникиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитенко (Щека) Миланья Оникиевна

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

Около 1913

Дата смерти

Около ?.12.1997

Пол

Женский

Отец

Около 1893 г.р.

Мать

Муж

Около 1911 г.р.

Дети

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1948 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913

Отец: Щека Оникий Денисович

Мать: Щека Наталья Порфирьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
12.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.04.1948

Сын: Никитенко Илларион Николаевич

Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович

СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитенко Николай Михайлович

Смерть
Около ?.12.1997
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
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