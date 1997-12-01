Никитенко (Щека) Миланья Оникиевна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рожденияОколо 1913
Дата смертиОколо ?.12.1997
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1913
Отец: Щека Оникий Денисович
Мать: Щека Наталья Порфирьевна
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
12.10.1938
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.04.1948
Сын: Никитенко Илларион Николаевич
Отец ребёнка: Никитенко Николай Михайлович
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
15.11.1952
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около ?.12.1997
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская