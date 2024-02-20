Никитенко Николай Михайлович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рожденияОколо 1911
Дата смертиОколо 1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1911
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
12.10.1938
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
04.03.1940
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
12.04.1948
Сын: Никитенко Илларион Николаевич
Мать ребёнка: Никитенко Миланья Оникиевна
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
15.11.1952
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1982
СССР Краснодарский кр.,Брюховецкий р-н ст.Новоджерелиевская