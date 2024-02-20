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Щека Оникий Денисович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

16.03.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Никитенко Миланья Оникиевна

Мать ребёнка: Щека Наталья Порфирьевна

Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Оникиевна

Мать ребёнка: Щека Наталья Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щека Наталья Порфирьевна

Смерть
16.03.1957
Австрия, г. Тальхам
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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