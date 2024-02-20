Щека Оникий Денисович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Дата рожденияОколо 1893
Дата смерти16.03.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Никитенко Миланья Оникиевна
Мать ребёнка: Щека Наталья Порфирьевна
Россия Краснодарский кр., Брюховецкий р-н, ст.Новоджерлиевская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Оникиевна
Мать ребёнка: Щека Наталья Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щека Наталья Порфирьевна
Смерть
16.03.1957
Австрия, г. Тальхам
Причина смерти: Естественная смерть/старость