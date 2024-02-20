Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич
Место рожденияст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Дата рождения23.06.1888
Дата смерти22.11.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1888
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Россия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агафонов София Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
15.02.1915
Дочь: Фень Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Марфа
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Рождение ребёнка
23.01.1918
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
28.01.1922
Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Федоровна
РСВСР Краснодарский кр.Роговской р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
10.07.1923
Сын: Кириленко Пантелеймон Иванович
Мать ребёнка: Кириленко Степанида Стефановна
СССР КРаснодарский кр.Тимашевский р-н ст.Ново-Джерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириленко Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.Россия
Место жительства
Неизвестно
Ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.Россия
Смерть
22.11.1955
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия