Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Место рождения

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия

Дата рождения

23.06.1888

Дата смерти

22.11.1955

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1862 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1888

Отец: Кириленко Порфирий Дионисимович

Мать: Кириленко Пистимея Павловна

ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кириленко Иван Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Россия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агафонов София Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
15.02.1915

Дочь: Фень Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Марфа

Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Рождение ребёнка
23.01.1918

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Бракосочетание
1921

Жена: Кириленко Епистимия Федоровна

Рождение ребёнка
28.01.1922

Сын: Кириленко Павел Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Епистимия Федоровна

РСВСР Краснодарский кр.Роговской р-н ст.Новоджерелиевская
Рождение ребёнка
10.07.1923

Сын: Кириленко Пантелеймон Иванович

Мать ребёнка: Кириленко Степанида Стефановна

СССР КРаснодарский кр.Тимашевский р-н ст.Ново-Джерелиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Степанида Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кириленко Александра Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Александра Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Место жительства
Неизвестно
Ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.Россия
Место жительства
Неизвестно
Ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.Россия
Смерть
22.11.1955
ст.Новоджерелиевская Брюховецкий р-н Краснодарский кр.,Россия
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