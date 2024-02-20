Кириленко Иван Иванович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская
Дата рождения1909
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Россия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская
Военная служба
12.07.1941
Дата и место призыва 12.07.1941 Тимашевский РВК, Краснодарский край, Тимашевский р-н Дата выбытия __.07.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Но... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Пропал без вести