Кириленко Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириленко Иван Иванович

Кириленко Иван Иванович

Место рождения

Россия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Мать: Кириленко Александра Иосифовна

Россия Краснодарский кр.,Роговской р-н ст.Ново-Джерелиевская
Военная служба
12.07.1941
Дата и место призыва 12.07.1941 Тимашевский РВК, Краснодарский край, Тимашевский р-н Дата выбытия __.07.1943 Причина выбытия пропал без вести Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Но... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириленко Ефросинья Никифоровна

Смерть
?.11.1941
Пропал без вести
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close