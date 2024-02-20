Фень (Фень (Кириленко)) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фень (Фень (Кириленко)) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

01.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Кириленко Иван / Иоанн / Порфирьевич

Мать: Кириленко Марфа

Рождение ребёнка
27.12.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фень Григорий Никитович

Рождение ребёнка
05.08.1940

Дочь: Жильцов Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Фень Григорий Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фень Григорий Никитович

Место жительства
Неизвестно
Новоджерелиевская
Смерть
01.05.1983
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