Жильцов (Жильцова (Фень)) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1940
Дата смерти25.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1940
Отец: Фень Григорий Никитович
Мать: Фень Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1975
Сын: Жильцов Александр Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2017