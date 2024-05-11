Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна) 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)

Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)

avatar

Место рождения

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1834

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Левинский Иосиф (Иосель) Маркович

Мать: Левинская Ксения (Хинья) Будиновна

Абалаково, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
В Ревизской сказке за 26 ноября 1850 г. указан возраст Ривки 16 лет. Отсюда вычислен её год рождения.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Нюра Леонтиевна

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Харьеса Леонтиевна

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Надежда Леонтиевна

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Раиса Леонтиевна

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Год рождения вычислен из записи о свадьбе 17 февраля 1887 г., где возраст невесты указан 25 лет.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.03.1866

Сын: Поляков Иосиф Леонтьевич

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Рождение ребёнка
07.01.1874

Сын: Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Смерть
1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.