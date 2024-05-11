Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
В Ревизской сказке за 26 ноября 1850 г. указан возраст Ривки 16 лет. Отсюда вычислен её год рождения.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Нюра Леонтиевна
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Харьеса Леонтиевна
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Надежда Леонтиевна
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Раиса Леонтиевна
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Год рождения вычислен из записи о свадьбе 17 февраля 1887 г., где возраст невесты указан 25 лет.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Поляков Яков (Янкель) Леонтьевич (Лейбович)
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Рождение ребёнка
28.03.1866
Отец ребёнка: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Рождение ребёнка
07.01.1874
Смерть
1916