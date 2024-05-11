Поляков Иосиф Леонтьевич 28.03.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Иосиф Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1866

Дата смерти

20.01.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1866

Отец: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Мать: Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Иосифович

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Яков Иосифович

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф, резчик, гравер
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
1893

Жена: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

Прииск Олекминский, Иркутская область, Иркутская область, Союз Советских Социалистических Республик
Олекминские прииски Славина (отца Марии Соломоновны)
Рождение ребёнка
18.05.1894 ст.

Сын: Поляков Ошер Иосифович

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

село Тулунское, Тулунская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 17об | З... Показать все
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Лазебник (Полякова) Берта (Бася) Иосифовна

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 01.01.1904

Сын: Поляков Ананий Иосифович

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1906 ст.

Сын: Поляков Израиль Иосифович

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1909

Дочь: Хлябич (Полякова) Сара Иосифовна

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: Василенко (Полякова) Генриетта (Евгения) Иосифовна

Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1941

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