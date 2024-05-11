Поляков Иосиф Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1866
Дата смерти20.01.1941
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Иосифович
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Фотограф, резчик, гравер
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Бракосочетание
1893
Прииск Олекминский, Иркутская область, Иркутская область, Союз Советских Социалистических Республик
Олекминские прииски Славина (отца Марии Соломоновны)
Рождение ребёнка
18.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
село Тулунское, Тулунская волость, Нижнеудинский уезд, Иркутская губерния, Российская империя
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 401 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1895 год. Лист 17об | З... Показать все
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Лазебник (Полякова) Берта (Бася) Иосифовна
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 01.01.1904
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.06.1906 ст.
Сын: Поляков Израиль Иосифович
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.02.1909
Дочь: Хлябич (Полякова) Сара Иосифовна
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: Василенко (Полякова) Генриетта (Евгения) Иосифовна
Мать ребёнка: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Смерть
20.01.1941