Лазебник (Полякова) Берта (Бася) Иосифовна
Место рожденияприиск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янчуковская (Лазебник) Ирина Абрамовна
Отец ребёнка: Лазебник Абрам Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно