Лазебник (Полякова) Берта (Бася) Иосифовна 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазебник (Полякова) Берта (Бася) Иосифовна

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Место рождения

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Поляков Иосиф Леонтьевич

Мать: Полякова (Славина) Мария (Малка) Соломоновна

прииск Скалистый, Енисейский округ, Енисейская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янчуковская (Лазебник) Ирина Абрамовна

Отец ребёнка: Лазебник Абрам Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазебник Абрам Борисович

Смерть
Неизвестно

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