Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
1861
Отец: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович
Мать: Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)
Год рождения вычислен из записи о свадьбе 17 февраля 1887 г., где возраст невесты указан 25 лет.
Бракосочетание
17.02.1887 ст.
Брачный актъ на 200 гульденовъ; свидѣтелями были: Енисейскій мѣщанинъ Зельманъ Басинъ и Ачискій мѣщан. Лейбъ Машковичъ. | Поселенецъ Карапчинской Волости Авраамъ Самуиловъ Киселевскій съ дѣвицею Енисе... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1893
Сын: Киселевский Ошер Авраамович
Отец ребёнка: Киселевский Авраам Самуилович
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 90об
Рождение ребёнка
03.06.1897 ст.
Сын: Киселевский Мордхай Авраамович
Отец ребёнка: Киселевский Авраам Самуилович
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 10об
Смерть
Неизвестно