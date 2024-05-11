Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Мать: Полякова (Левинская) Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)

Год рождения вычислен из записи о свадьбе 17 февраля 1887 г., где возраст невесты указан 25 лет.
Бракосочетание
17.02.1887 ст.

Муж: Киселевский Авраам Самуилович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Брачный актъ на 200 гульденовъ; свидѣтелями были: Енисейскій мѣщанинъ Зельманъ Басинъ и Ачискій мѣщан. Лейбъ Машковичъ. | Поселенецъ Карапчинской Волости Авраамъ Самуиловъ Киселевскій съ дѣвицею Енисе... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1893

Сын: Киселевский Ошер Авраамович

Отец ребёнка: Киселевский Авраам Самуилович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 90об
Рождение ребёнка
03.06.1897 ст.

Сын: Киселевский Мордхай Авраамович

Отец ребёнка: Киселевский Авраам Самуилович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 10об
Смерть
Неизвестно

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