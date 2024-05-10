Киселевский Авраам Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата Рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
17.02.1887 ст.
Брачный актъ на 200 гульденовъ; свидѣтелями были: Енисейскій мѣщанинъ Зельманъ Басинъ и Ачискій мѣщан. Лейбъ Машковичъ. | Поселенецъ Карапчинской Волости Авраамъ Самуиловъ Киселевскій съ дѣвицею Енисе... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1893
Сын: Киселевский Ошер Авраамович
Мать ребёнка: Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1885-1895 гг. Лист 90об
Рождение ребёнка
03.06.1897 ст.
Сын: Киселевский Мордхай Авраамович
Мать ребёнка: Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 10об
Смерть
Неизвестно