Киселевский Мордхай Авраамович
Место рождения
Дата рождения03.06.1897 ст.
Дата смерти18.03.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 10об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.03.1898 ст.
Метрические книги о смерти за 1898-1899 годы отсутствуют. Дата смерти взята из карандашной отметки на записи о рождении.