Киселевский Мордхай Авраамович 03.06.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Киселевский Мордхай Авраамович

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

03.06.1897 ст.

Дата смерти

18.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1897 ст.

Отец: Киселевский Авраам Самуилович

Мать: Киселевская (Полякова) Асна Лейбовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 404 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1897 год. Лист 10об
Место жительства
Неизвестно
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
18.03.1898 ст.
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Метрические книги о смерти за 1898-1899 годы отсутствуют. Дата смерти взята из карандашной отметки на записи о рождении.

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