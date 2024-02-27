Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1874
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874
Бракосочетание
19.02.1902
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1904
Дочь: Балло Любовь Соломоновна
Мать ребёнка: Полякова Мария (Малка) Федоровна (Фишелевна)
Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
часовых дел мастер, ювелир
Место жительства
Неизвестно
Похороны
?.02.1943
Троицкое кладбище.
Смерть
?.02.1943