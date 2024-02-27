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Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1874

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1874

Отец: Поляков Леонтий (Лейба) Иосифович

Мать: Полякова Ирина (Ривка) Иосифовна (Иоселевна)

Бракосочетание
19.02.1902

Жена: Полякова Мария (Малка) Федоровна (Фишелевна)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: Балло Любовь Соломоновна

Мать ребёнка: Полякова Мария (Малка) Федоровна (Фишелевна)

Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.

Дочь: Прозорова Рахиль Соломоновна (Шолемовна)

Мать ребёнка: Полякова Мария (Малка) Федоровна (Фишелевна)

Работа или профессия
Неизвестно
часовых дел мастер, ювелир
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
?.02.1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Троицкое кладбище.
Смерть
?.02.1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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