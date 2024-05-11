Полякова (Флеер) Мария (Малке) Федоровна (Фишелевна)
Место рождения
Дата рождения02.01.1876 ст.
Дата смерти?.10.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1876 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.02.1902
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1904
Дочь: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна
Отец ребёнка: Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)
Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.
Смерть
?.10.1944
Похороны
?.10.1944
Троицкое кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронена на Троицком кладбище, в еврейской его части.