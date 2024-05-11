Полякова (Флеер) Мария (Малке) Федоровна (Фишелевна) 02.01.1876 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова (Флеер) Мария (Малке) Федоровна (Фишелевна)

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

02.01.1876 ст.

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1876 ст.

Отец: Флеер Федор (Фишель) Лейбович

Мать: Флеер (Ицыксон) Любовь (Люба) Григорьевна (Гиршевна)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
19.02.1902

Муж: Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.03.1904

Дочь: Балло (Полякова) Любовь Соломоновна

Отец ребёнка: Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

Рождение ребёнка
09.09.1906 ст.

Дочь: Прозорова (Полякова) Рахиль Соломоновна (Шолемовна)

Отец ребёнка: Поляков Соломон (Шолем) Леонтьевич (Лейбович)

Смерть
?.10.1944
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
?.10.1944
Троицкое кладбище, г. Красноярск, Красноярский край, Российская Федерация
Похоронена на Троицком кладбище, в еврейской его части.

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