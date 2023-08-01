Максимов Матвей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1930
Сын: Максимов Анатолий Матвеевич
Мать ребёнка: Максимова Вера
Рождение ребёнка
1932
Сын: Максимов Леонид Матвеевич
Мать ребёнка: Максимова Вера
Рождение ребёнка
1934
Сын: Максимов Сергей Матвеевич
Мать ребёнка: Максимова Вера
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Максимова Вера
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гизатуллина Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Максимова Вера
Смерть
Неизвестно