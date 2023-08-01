Максимов Матвей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Матвей Алексеевич

Максимов Матвей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1930

Сын: Максимов Анатолий Матвеевич

Мать ребёнка: Максимова Вера

Рождение ребёнка
1932

Сын: Максимов Леонид Матвеевич

Мать ребёнка: Максимова Вера

Рождение ребёнка
1934

Сын: Максимов Сергей Матвеевич

Мать ребёнка: Максимова Вера

Рождение ребёнка
1936

Сын: Максимов Петр Матвеевич

Мать ребёнка: Максимова Вера

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гизатуллина Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Максимова Вера

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close