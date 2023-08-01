Гизатуллина (Максимова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Максимов Матвей Алексеевич
Мать: Максимова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гизатуллин Марс Салимгареевич
Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Венера Салимгареевна
Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Клара Салигареевна
Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизатуллина Диляра Салимгареевна
Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно