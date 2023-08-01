Гизатуллина (Максимова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гизатуллина (Максимова) Мария Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Максимов Матвей Алексеевич

Мать: Максимова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гизатуллин Марс Салимгареевич

Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Венера Салимгареевна

Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Клара Салигареевна

Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизатуллина Диляра Салимгареевна

Отец ребёнка: Гизатуллин Салимгарей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гизатуллин Салимгарей

Смерть
Неизвестно
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